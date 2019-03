Tav, Tria si dice favorevole al progetto

Il ministro dell’Economia Giovanni Tra commenta le parole dell’omologo francese Bruno Le Maire a proposito del proseguimento del cantiere della Tav: "Credo che il governo stia andando verso quella direzione. Ci sono posizioni differenti nel governo ma credo che ci sarà un'evoluzione positiva perché sono i fattiche portano in quella direzione. Del resto c'è una legge su questo e per cambiare ci sarebbe bisogno di un'altra legge, ma non credo sarà cosi". Intanto, Confindustria e il Medef fanno sapere di essere determinati a sostenere il completamento della rete Ten-T e di tutti i progetti necessari ad attuarla, soprattutto la linea ad alta velocità Torino-Lione.