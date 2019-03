Tekapp, agenzia di cyber sicurezza, premia le sue punte di diamante

Tekapp è un’azienda che si occupa di cybersecurity ed assistenza informatica, ormai affermata da anni sul territorio modenese per la sua professionalità e per il forte legame con l’estero, soprattutto con Israele, madrepatria del suo fondatore, Daniel Rozenek.

Quest’anno l’azienda si è espansa, creando una business unit di web marketing ed ufficio stampa denominato Elior.

L’azienda continua ad affermarsi sul territorio come impresa innovativa e progressista: dopo l’iniziativa dog-friendly intrapresa qualche anno fa, grazie alla quale i dipendenti che vogliono possono portare in ufficio il proprio cane, l’azienda ha deciso di cominciare una tradizione nuova, quella del kick off.

Un vero e proprio “calcio d’inizio”, famoso ed utilizzato soprattutto all’estero, dove l’azienda fa il punto della situazione e fissa gli obiettivi da raggiungere nel medio-lungo termine.

Ma perché hanno deciso di organizzare un evento di questo tipo? L’abbiamo chiesto al titolare Daniel Rozenek: “L’idea non è nuova, ma in Italia raramente le aziende medio/piccole come la nostra lo organizzano. Volevo riuscire a dare un vero e proprio calcio d’inizio a questo nuovo anno, mettendo il punto su quello precedente”.

Rozenek ci spiega che la crescita rapida dell’azienda, data dall’aumento dei clienti, dei progetti ma anche del personale, ha portato alla necessità di riorganizzare internamente tutti i procedimenti e ridefinire l’organigramma aziendale.

“Non potevamo pensare di tenere le stesse procedure di quando eravamo una start-up, per questo abbiamo deciso di sederci e riorganizzare tutto, dal basso all’alto. Questo ci aiuterà a continuare a crescere senza perdere il controllo!”

Una semplice riunione aziendale?

“Assolutamente no! Per noi è stato l’inizio di una tradizione, che si ripeterà ogni anno e che segnerà le fasi dell’azienda. Abbiamo chiamato a raccolta tutti i dipendenti ed i collaboratori, abbiamo mostrato loro il disegno futuro ed infine abbiamo premiato alcuni dipendenti che si sono distinti per diversi aspetti”

I premi “Purchase Department 2018”, “Presales and System Integrator 2018” e “Best Employee” sono andati rispettivamente a Fabrizio Botti, Ilenia Montanari e Barbara Rosi, tre dipendenti che hanno dimostrato il loro valore in diversi campi nel corso dell’anno passato.

“La direzione ha deciso di premiare alcuni dei nostri straordinari dipendenti, per dimostrare loro il riconoscimento per il lavoro svolto. Queste persone, che sono anche tra i “veterani” dell’azienda, hanno sempre dimostrato grande lealtà, impegno e dedizione alla causa. È importante per me che loro capiscano il valore aggiunto che sono per l’azienda. D’altronde, per un’impresa di piccole dimensioni, sono i dipendenti il fattore X che determina il successo, riconoscerlo è solo un dovere!” conclude Rozenek.

In Tekapp si respira aria di novità e di cambiamento. Un clima perfetto per crescere e per lasciare il segno.