Telefonata prima di morire, da un edificio in fiamme

Riportata l’ultima telefonata di una figlia alla madre, durante i suoi ultimi minuti di vita: Gloria Trevisan, una 26enne veneta coinvolta nel rogo della Grenfell Tower, avrebbe così salutato la madre in una telefonata di 22 minuti, effettuata dall’interno dell’edificio di Londra divorato dalle fiamme lo scorso anno. In quei minuti, la madre non trascura nessun particolare, dalla memoria delle grida della figlia, al suo incoraggiamento a trovare una via di salvezza fuori dall’edificio, per finire con il momento in cui entrambe capirono che le squadre di soccorso non sarebbero mai arrivate in tempo per tirarla fuori dall’inferno in cui si trovava.