Le tensioni politiche in Italia aumentano lo spread

Di nuovo in rialzo lo spread tra Btp e Bund che segna 287 punti base in rialzo rispetto ai 284 della chiusura di ieri, portando il rendimento del titolo decennale italiano al 2,76%. Gli investitori guardano con attenzione alle politiche interne italiane: ”Le tensioni fra i leader della coalizione italiana alimentano le voci di una spaccatura dopo che Matteo Salvini, leader della Lega anti-migranti ha detto che l'Italia potrebbe violare i limiti di spesa europei”, scrive il Financial Times il quale ricorda che "nuove elezioni politiche possono essere convocate dal capo dello Stato ma solo se non può essere trovata una maggioranza in Parlamento e questo significa che la Lega potrebbe correre il rischio che il M5s possa entrare in coalizione con il Pd".