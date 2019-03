Tenta di accoltellare la compagna davanti al figlio, a Milano

Un 26enne di origini ecuadoriane è stato arrestato dai carabinieri per il tentato omicidio della ex compagna e madre di suo figlio di 2 anni, a cui ha puntato un coltello alla gola. E’ accaduto durante un’aggressione in zona Rho a Milano, a causa di un episodio di gelosia, nel quale l’uomo si è avventato sulla donna accusandola di avere uno stile di vita troppo indipendente. La madre, spinta a terra e quasi accoltellata davanti al figlio, è riuscita a divincolarsi e a scappare in strada per chiedere aiuto. Poco dopo, i militari hanno bloccato e denunciato l’uomo.