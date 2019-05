Tenta di incendiare la casa con dentro i genitori e la figlia, nel Bresciano

Fabio Di Marzo, carabiniere della Forestale residente a Passirano nel Bresciano, è stato denunciato con l’accusa di tentato omicidio in seguito ad un episodio nel quale l’uomo ha dato fuoco al peluche della figlia con l’obiettivo di far scoppiare un incendio nella casa dei genitori, nel quale era presente anche la bambina di 12 anni. La condanna è di 6 anni in carcere.