Tenta di strangolare il padre con un foulard, a Forlì

In seguito ad una pesante lite familiare, un ragazzo ha cercato di aggredire il padre strangolandolo con un foulard intorno al collo, per poi ferirsi tramite un coltello per inscenare la colluttazione. Arrestato un 22enne a Forlì per maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a porto abusivo di coltello e possesso di stupefacenti. Una volta portato al pronto soccorso, il ragazzo è stato perquisito e trovato in possesso di droga e di un coltellino, aggredendo poi gli agenti. Attualmente, è stato convalidato l’arresto con custodia in carcere.