Tentano di rapinare una anziana, ma la investono uccidendola

Una donna è stata tirata fuori dalla propria auto contro la sua volontà da un malvivente che, una volta fatta scendere la vittima dal veicolo, l’ha scaraventato a terra l’ha investita uccidendola, per poi fuggire su un’altra auto guidata da un complice. Si tratta infatti di un caso di rapina sfociato in omicidio, dal momento che i due criminali avevano come obiettivo il denaro della donna.