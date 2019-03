Si terrà a Parma il IV forum Unesco

Secondo una conferma arrivata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il IV Forum Unesco si terrà nella città di Parma in accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. A diffondere la notizia una nota della Farnesina che è stata poi condivisa sui social dalla deputata Maria Edera Spadoni del M5S: "un'ottima notizia per il nostro territorio. Adesso avanti con i lavori!”.