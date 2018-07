In terra veneta, il nuovo Decreto dignità riguarderebbe ben 80 mila contratti di lavoro

In Veneto, se il Decreto dignità fosse legge, sarebbero toccati circa 80 mila rapporti di lavoro, su un totale di 617 mila a tempo determinato e di somministrazione attivi nel 2017. E' questo il risultato dello studio diramato dall'agenzia regionale "Veneto Lavoro" che ha proiettato le novità legislative sulla platea dei potenziali destinatari, depurata dal numero dei contratti di durata inferiore a un anno - in quanto non interessati - degli stagionali, degli operai agricoli e dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione, della quota di rapporti di lavoro di durata superiore ai 24 mesi, che se il decreto fosse già legge non sarebbero stati sottoscritti, e dei rapporti che nel 2017 sono stati trasformati in tempi indeterminati. A conti fatti - calcola Veneto Lavoro - il decreto dignità avrebbe effetti diretti su circa il 26% del lavoro a termine presente in Veneto nel 2017. Non influirebbe invece sul 74% restante, per ora escluso dalle modifiche del nuovo decreto.