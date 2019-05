Terrorismo, espulso giovane tunisino

Il provvedimento di espulsione nei confronti di un tunisino "per motivi di sicurezza dello Stato" è stato firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini ed eseguito dopo l’intercettazione alla frontiera del ragazzo, di ritorno dalla Tunisia. Sono salite così a 402 le espulsioni dal 2015 ad oggi. Secondo quanto riferito dal Viminale, l’intelligence aveva iniziato le indagini per l'attività di proselitismo che il giovane faceva sul web sugli ambienti estremisti islamici. Il suo profilo Facebook infatti è stato trovato pieno di commenti di adesione ideologica al jihad, di celebrazione del martirio e dei mujaheddin deceduti in combattimento.