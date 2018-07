Terrorista scarcerato a Ferrara

Era stato condannato dal tribunale di Venezia per l’arruolamento di più persone, spingendole ad andare in Siria per entrare nell'esercito dell'Isis, al fine di compiere atti terroristici da realizzare nel territorio siriano e nei Paesi occidentali. Ieri lo sloveno Rok Zavbi di 28 anni, in carcere a Ferrara dal 2016, è stato scarcerato per fine pena, accompagnato alla frontiera aerea di Bologna ed espulso. Reduce dai combattimenti in Siria, Zavbi aveva un ruolo informativo dell'attività che gli arruolati avrebbero svolto una volta arrivati in Siria, oltre a quello di rafforzare intenti jihadisti e dare indicazioni su come raggiungere le milizie, anche mostrando foto e video della Siria durante le sue missioni nei luoghi di guerra.