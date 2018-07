Terza vittima della Legionella, nel Milanese

Dopo due anziani sui 90 anni, anche un’altra donna di 84 anni è deceduta in seguito alla contrazione del batterio che negli ultimi giorni imperversa nella zona di Bresso, in provincia di Milano. La donna, deceduta in ospedale in seguito a delle complicazioni, è solo l’ultima delle decine di vittime della legionella.

Al momento sono in corso analisi per cercare di capire quali siano le cause della diffusione del batterio killer.



"Oltre l'80% delle persone che ha contratto la legionella ha superato bene la fase acuta: purtroppo alcuni anziani in condizioni critiche e fortemente debilitati non ce l'hanno fatta. Stiamo lavorando e occupandoci al meglio per assistere tutti i malati" ha comunicato l’assessore Giulio Gallera.

In accordo col sindaco di Bresso, è stata costituita una task force per coordinare gli interventi e informare i cittadini.