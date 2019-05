Timbra il cartellino e va in palestra, accusata a Padova

Un’anno e sei mesi di reclusione e 50.000 euro di provvisionale: questa la condanna per un’ex funzionaria dell’Arpav di Padova, accusata di aver timbrato il cartellino per poi recarsi in palestra invece che sul posto di lavoro, tra il 2016 e il 2017. A smascherare la condotta della donna sono stati i carabinieri del nucleo investigativo, i quali hanno ripreso la donna uscire dall’ufficio in diverse occasioni, portando pertanto ad una condanna con rito abbreviato per la responsabile.