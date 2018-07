Torna il caldo africano nel weekend, punte di 38° lunedì

Nuova puntata africana per l'Italia. Il progressivo approfondimento di una saccatura atlantica a ovest dell'Inghilterra spingerà aria fresca verso il comparto iberico e incurverà verso nord il fronte tropicale africano che investirà progressivamente tutto il Mediterraneo centro occidentale, Italia compresa. Anche questa volta si tratterà di una rimonta anticiclonica dinamica ma l'evoluzione non sarà veloce come le precedenti. Ci aspettano quindi diverse giornate di caldo forse anche più di una settimana con valori ragguardevoli in particolare al Centro Nord e in generale sui settori più occidentali. Le regioni adriatiche e il Sud avranno maggiore clemenza. Vediamo i dettagli per i prossimi giorni, fino all'inizio della nuova settimana.

VENERDI'. Anticiclone africano in rinforzo sul Mediterraneo occidentale, l'aria calda associata ai suoi massimi comincia ad invadere la Sardegna e raggiunge in parte le regioni centro settentrionali. Qui avremo le temperature più alte con massime fino a 33-34°. Meno caldo sul resto della Penisola soprattutto lungo il versante adriatico. Il caldo risulterà abbastanza afoso sulle regioni tirreniche e sulla pianura padana centro occidentale. Tra le città più calde segnaliamo Bologna, Ferrara, Cagliari, Arezzo, Firenze.

SABATO. Alta pressione ben salda sull'Europa centro-meridionale e proseguimento delle condizioni estive sull'Italia, con temperature in lieve ulteriore aumento rispetto alla giornata di Venerdì soprattutto in Pianura padana dove si potranno toccare i 34-35°. Poche variazioni sul resto d'Italia con un versante adriatico meno caldo. Clima molto afoso sulle regioni tirreniche e in pianura al Nord. Tra le città più calde segnaliamo Alessandria, Torino, Milano, Cremona, Pavia, Modena, Bologna, Ferrara, Rovigo, Arezzo, Cagliari.

DOMENICA. L'alta pressione africana si rinforza in area mediterranea. Ciò comporterà un ulteriore aumento delle temperature sulle regioni centro settentrionali con valori in pianura anche superiori ai 34-35°. Il caldo resta normale sulle regioni adriatiche e il Sud salvo condizioni afose sulla fascia tirrenica. Tra le città più calde segnaliamo Torino, Alessandria, Milano, Venezia, Bologna, Ferrara, Modena, Rovigo, Pordenone, Firenze, Arezzo, Terni, Roma, Nuoro, Cagliari.

LUNEDI: Ulteriore rinforzo dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in aumento al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Il caldo più intenso lo ritroveremo in Pianura padana dove le massime potranno anche raggiungere i 38°. Lieve aumento anche sulle regioni adriatiche e al Sud ma con valori normali. Caldo afoso ovunque. Tra le città più calde segnaliamo Torino, Alessandria, Cremona, Milano, Mantova, Bologna, Ferrara, Venezia, Pordenone, Rovigo, Firenze, Arezzo, Terni, Roma, Cagliari.