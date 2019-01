Torna la neve sull’Italia, nessun disagio nei trasporti

Nevicate notturne di diversa intensità avrebbero interessato Bologna e provincia, senza però destare particolare preoccupazione per la mobilità di strade urbane, tangenziali e autostrade. Non si segnalano inoltre disagi per i trasporti ferroviari, ma le Ferrovie dello Stato avrebbero comunque emanato un codice di pre-allerta per neve e gelo nel Nord Italia, in base ad un bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile.