Tornano le misure anti inquinamento in Emilia-Romagna

Si ritorna alle misure per il miglioramento della qualità dell’aria in Emilia-Romagna, con nuove limitazioni delle emissioni in tutta la regione. La scadenza è fissata per il 31 marzo 2019, per tutti i motori diesel fino all’euro 4, a differenza di altre zone d’Italia nello stesso territorio padano, dove il margine è fissato ad euro 3.

La limitazione però tiene conto di chi ha necessità quotidiane di utilizzare l’automobile che però non avrebbe i requisiti per muoversi liberamente. Sono infatti esenti dal divieto di circolazione tutti i lavoratori turnisti, chi si sposta per motivi di salute, assistenza, emergenza, chi porta i bambini a scuola e, infine, chi ha un Isee annuo fino a 14.000 euro. Oltre a questi, permesso di circolazione anche ai mezzi con più di tre persone a bordo, con qualsiasi motore e alimentazione.

Sulla questione commenta l’assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo: "Abbiamo scelto di estendere i limiti agli Euro 4, perché è una misura ricompresa nel nostro piano aria, votato dall'Assemblea senza voti contrari".