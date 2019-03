Traffico di clandestini, misure cautelari per 5 residenti di Carpi

I Carabinieri di Carpi hanno eseguito un’ordinanza applicativa cautelare nei confronti di 5 residenti della città, nell’ambito di una indagine della procura di Bologna per associazione a delinquere finalizzata ad una pluralità di reati come ingresso illegale di clandestini nello stato italiano e in Europa. Sono state impiegate oltre 40 unità tra carabinieri ed elicotteri durante le operazioni, che hanno portato anche all’arresto di due persone per possesso di armi clandestine e cocaina. Le destinazioni erano appunto l’Italia, ma anche Austria, Germania e Slovenia, destinazioni raggiunte dietro un pagamento di circa 4.000 euro a persona.