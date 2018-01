"Lanciato dal finestrino del treno", è giallo sulla morte del giovane Ciro

E' ancora in fase di ricostruzione la dinamica di quanto avvenuto sui binari della stazione di Casoria (Napoli) dove ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di un giovane, risultato poi essere quello di Ciro Ascione, il 16enne di Arzano scomparso sabato scorso. Ancora tutte da definire le cause della morte del ragazzo: non è chiaro se si sia trattato di suicidio, omicidio o incidente. Sul posto sono intervenuti agenti della Polfer e della Squadra Mobile. Ciro è stato immortalato per l'ultima volta dalle telecamere di sicurezza della stazione ferroviaria centrale di Napoli sabato sera. Il cadavere è stato trovato sui binari a Casoria alle 17 di ieri. Della vicenda si era occupata anche la trasmissione 'Chi l'ha visto?' alla quale i genitori del ragazzo si erano rivolti dopo aver presentato una denuncia in Questura.

Di questa mattina l'ultimo appello che il padre, Salvatore Ascione, gli aveva rivolto da 'Chi l'ha visto?'.

"Mi hanno detto - ha spiegato il padre di Ciro a 'Chi l'ha visto News' - che si è lanciato dal finestrino. Mio figlio non era un ragazzo che aveva dei problemi. Non aveva nessun motivo per ammazzarsi".

"Ciro aveva preso il treno per tornare a casa - ha detto Salvatore Ascione - Lungo la tratta è stato lanciato dal finestrino".