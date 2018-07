Litiga col suo ex coinquilino, poi scappa e si dà fuoco: gravissimo

Si è trasformato in una torcia umana appicando il fuoco su se stesso in seguito ad una lite con il suo ex coinquilino. Si tratta di un ragazzo egiziano di 27 anni, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano; il giovane sabato pomeriggio, dopo aver mandato il frantumi la porta vetro de locale, è uscito dalla macelleria della persona con la quale ha litgato, ma non pago del danno procurato, ieri pomeriggio è tornato in quel luogo con la benzina. Ha nuovamente litigato con l'ex coinquilino e questa volta ha versato del liquido infiammabile nella macelleria. Poi quando è uscito, il macellaio ha avvisato le forze dell'ordine. L'uomo è scappato verso viale Zara dove all'angolo con via Laurana, si è dato fuoco. Gli agenti hanno cercato di aiutarlo e in quel momento è passata anche un auto della Guardia di Finanza e le Fiamme Gialle sono intervenute con l'estintore. Due agenti sono stati portati a loro volta al Niguarda leggermente ustionati.