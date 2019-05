Trasportano ovuli di cocaina, arrestate due donne a Reggio Emilia

La polizia di Reggio Emilia ha arrestato nella zona stazione della città due donne di 27 anni di nazionalità nigeriana, sorprese a trasportare ovuli di cocaina, dopo averli ingeriti o nascosti nelle zone genitali. Le due donne erano scese da una treno quando sono state bloccate dagli agenti che le hanno scortate in ospedale per l’espulsione degli ovuli, per un totale di 275 grammi di cocaina. L’accusa è di detenzione di droga ai fini di spaccio.