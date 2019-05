Trattenuto per un mese senza accesso alle cure

Uno straniero di 41 anni è trattenuto da oltre un mese al Cpr di Torino, senza la possibilità di avere la documentazione sanitaria che lo riguarda. L’avvocato difensore del foro di Bologna infatti parla di "una grave violazione di diritti inalienabili dell'individuo riconosciuti dalla Costituzione, dai trattati internazionali e, più in generale, dai principi basilari su cui si regge uno Stato democratico". Inoltre, il legale dell’uomo continua: “Mi ha riferito il mio assistito di avere un problema serio di salute e che sarebbe necessario un intervento chirurgico urgente, per cui avrebbe già effettuato tre accessi in strutture ospedaliere, ma dall'amministrazione del centro mi hanno risposto che per chiedere la documentazione sanitaria devo fare richiesta alla prefettura di Torino e, solo quando ci sarà il consenso, mi verrà rilasciata. È inaccettabile”.