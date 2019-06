Travolto in bici, muore un 75enne a Lendinara

Un anziano è deceduto dopo essere stato travolto in bici da un'auto pirata fuggita facendo perdere le tracce, a Lendinara. La vittima, di 75 anni e residente in Svizzera, è stata tamponata da un mezzo che è poi fuggito senza prestare soccorso mentre l’uomo è morto all’istante. Sul posto, il Suem 118 e i carabinieri di Rovigo che stanno svolgendo le indagini per risalire al colpevole.