Travolto da una slavina, perde la vita un 57enne di Vicenza

Un 57enne di Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza è morto dopo essere stato travolto da una slavina durante un'escursione sul Monte Pasubio, lungo la "Via degli Eroi". L’uomo era uscito all'alba e doveva rientrare entro l’ora di pranzo, senza però fare ritorno a casa. In seguito alla chiamata per i soccorsi, l’area è stata scandagliata dai vigili del fuoco che grazie all’impiego degli elicotteri ha individuato il corpo a valle, coperto di neve. Sul posto, sono scesi due elisoccorritori che hanno atteso l’arrivo dei medici del 118 i quali hanno costatato la morte dell’uomo.