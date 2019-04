Travolto da un treno, perde la vita ad Arcore

Un uomo originario dell’Est Europa ha perso la vita ad Arcore dopo essere stato travolto da un treno e trascinato dal convoglio che gli ha provocato gravissime lesioni. Inutili i tentativi dei soccorsi del 118 per rianimare l’uomo, ucciso dalle ferite mortali riportate. Intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperare i resti della vittima lungo le rotaie, mentre gli agenti della Polfer stanno ricostruendo le dinamiche dei fatti per chiarire le cause. "La circolazione avviene al momento solo su uno dei due binari della linea, in senso alternato tra Carnate Usmate e Arcore. Sono previsti ritardi fino a circa 60 minuti e variazioni. I viaggiatori in partenza da Lecco e diretti a Milano, e viceversa, possono utilizzare i treni della relazione S7 via Molteno, senza pagare alcuna maggiorazione. In alternativa, da Lecco, è possibile utilizzare i treni per Bergamo e successivamente i treni della linea Bergamo-Milano via Pioltello”, afferma Trenord in una nota.