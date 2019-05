Tre diversi cortei a Milano durante il primo maggio

Sono tre i cortei organizzati a Milano per la celebrazione del primo maggio. Tra le prime sfilate, quella dei sindacati confederati a piazza della Scala, dove è stato tenuto l'intervento dei segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Elena Lattuada, Ugo Duci, Danilo Margaritella. In seguito ha sfilato il corteo intitolato "Primo maggio di Lotta Anticapitalista e Internazionalista" con diverse migliaia di persone dietro lo striscione recitante lo slogan "Proletari di tutto il mondo, uniamoci!". Inoltre, alcuni rider si sono trovati sotto la sede di Glovo Italia in viale Monza, per richiedere un incontro con i dirigenti e lasciando una bicicletta incidentata davanti alla sede. Infine, il terzo corteo intitolato "Occupy Mayday, Occupy the future" dedicato al precariato con i centri sociali, ha manifestato in Piazza Morbegno.