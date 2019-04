Tre jihadisti condannati a Venezia

La Corte d'Assise d'appello di Venezia conferma la condanna a 13 anni di carcere per i tre uomini originari del Kosovo che hanno aderito alla jihad e che, durante alcune intercettazioni, hanno dichiarato di voler far saltare in aria il Ponte di Rialto. La sentenza ha confermato in particolare i 5 anni di carcere ad Arjan Babaj e 4 anni ciascuno a Dake Haziraj e Fisnik Bekaj. Un quarto componente, all'epoca dei fatti minorenne, è stato invece condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi.