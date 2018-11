Treni sostituiti da autobus per garantire puntualità e qualità

Una proposta elaborata da Trenord per fronteggiare la situazione di emergenza in cui versa il servizio ferroviario in Lombardia, proporrebbe di sostituire i treni più vecchi delle linee meno frequentate con degli autobus, per far fronte al servizio significativamente peggiorato in termini di puntualità e soppressioni rispetto al 2017, progetto confermato dal nuovo amministratore delegato della società, Marco Piuri, che spiega "Abbiamo proposto alla Regione di ridurre le corse dei treni con meno di 50 passeggeri sulle linee più periferiche sostituendoli con autobus. Questo intervento riguarda solo l'1% dei passeggeri, cioè 7 mila viaggiatori sui 750 mila utenti giornalieri di Trenord e non toccherà le direttrici principali da e per Milano.”