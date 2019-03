Treviso, imprenditore cinese evade le tasse per 12 milioni di euro

Arrestato un imprenditore cinese con l’accusa di emissione di fatture false per un totale di 12 milioni di euro, durante un’operazione della Guardia di Finanza di Treviso nel quale sono stati sequestrati beni per 2,6 milioni di euro, aggiungendo al registro degli indagati altre 9 persone. L’indagine è iniziata un’anno fa in seguito ai sospetti riguardo un sistema fraudolento messo in atto dall’uomo, che ha permesso di risalire ai flussi di denaro e al canale di riciclaggio di proventi illeciti.