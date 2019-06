Tria anticiperà i programmi economici all’Ue

“Al commissario Moscovici anticiperò i nostri programmi per questo e l'anno prossimo, l’unico problema è che poiché siamo a metà anno non ci saranno documenti nuovi da far uscire ma dobbiamo dimostrare quello che stiamo facendo”. Sono le dichiarazioni del ministro dell'economia Giovanni Tria che prosegue: “L’azione concreta chiesta dalla Commissione Ue è far vedere perché noi diciamo che possiamo arrivare ad un abbassamento previsto del deficit di 0,2 punti in meno. Dovremo dargli le cifre, da dove vengono”.