Tribunale nega l’assegno di mantenimento ad una donna, a Venezia

Una sentenza di divorzio emessa dal tribunale di Venezia ha sancito che l’ex moglie e il figlio maggiore di una coppia hanno la possibilità di trovare un lavoro ed essere finanziariamente autonomi, motivo per cui non ci sono motivi per obbligare il marito ad un assegno di mantenimento. Inoltre sarà la donna a dover versare all’ex coniuge una somma mensile per il mantenimento del secondo figlio. La coppia si era sposata nel 1990 per poi separarsi nel 2002, e da quel momento l’uomo aveva ricevuto l’obbligo di corrispondere un contributo di 947 euro al mese per il mantenimento dei ragazzi. Attualmente però i figli vivono entrambi insieme al padre, mentre la donna ha richiesto un assegno divorzile che però non solo non è stato concesso, ma è stato imposto alla donna nei confronti dell’ex marito.