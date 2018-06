Troppo alcol, sei studenti in coma etilico: cinque sono minorenni

Tra sabato e domenica, infatti, sei studenti, cinque dei quali non ancora 18enni, sono finiti in coma etilico, mentre il negozio di alimentari di via Secchi vicino al teatro Ariosto, gestito da un cittadino pakistano, e’ stato per ora chiuso (foto). Dai filmati di alcune telecamere di videosorveglianza della zona e’ infatti emerso non solo che alcuni ragazzi minorenni potevano acquistare bevande alcoliche, ma anche che a venderle era una 12enne, figlia del titolare.

“Ricordo che è vietata la vendita di alcol ai minori; ma anche continuare a somministrare sostanze etiliche a un soggetto maggiorenne già in evidente stato di ebbrezza è perseguibile”, ha sottolineato il questore. Il Comune ha già emesso quattro ordinanze contro la vendita e il consumo di alcol nelle zone più a rischio del centro storico e della prima periferia; provvedimenti che derivano dal decreto Minniti. In due settimane da quando sono entrate in vigore, sono già state elevate dalla polizia municipale 14 sanzioni.

Il sindaco: “Si iniziano a vedere gli effetti positivi delle ordinanze anti-alcol”

Il sindaco Luca Vecchi commenta: “Si iniziano a vedere gli effetti positivi delle ordinanze anti-alcol. Impressa una svolta. Presto il nuovo regolamento di Polizia locale. L’amministrazione comunale è solita evitare la propaganda e adoperarsi concretamente per affrontare i problemi ascoltando cittadini, residenti e commercianti e cercando di attivare un clima di collaborazione. Così è stato recentemente al Foro Boario, così è stato nelle zone interessate dalle ordinanze anti-alcol, in particolare nella zona del Teatro, i cui effetti positivi iniziano già a vedersi. Il lavoro delle forze di Polizia e della Polizia municipale è stato esemplare e voglio ringraziare il questore Antonio Sbordone che oggi ha relazionato sulle attività svolte. I provvedimenti emanati rappresentano azioni determinate ed efficaci. Reggio vive condizioni di sicurezza e qualità urbana migliori di altre città ma è giusto e necessario che la dove emergono problemi si agisca con prontezza, con buon senso e con spirito di collaborazione tra istituzioni e cittadini. È stata impressa una svolta, e proseguiremo il lavoro là dove necessario, a cominciare dall’imminente approvazione del nuovo regolamento di Polizia locale”.