Trova 7.000 euro in un portafoglio e li restituisce, nel Padovano

Un 56enne trentino, con la moglie ad Abano Terme per prendere l'anziana madre in una struttura alberghiera, ha trovato sull’asfalto un portafogli contenente 7.000 euro in contanti e l’ha riportato ai Carabinieri. I militari sono poi riusciti a rintracciare la proprietaria che ha recuperato l'ingente somma di denaro frutto di alcune transazioni commerciali. La donna, dopo essersi recata al centro termale e aver smarrito il portafoglio, aveva lasciato la località accorgendosi solo allora di averlo perso.