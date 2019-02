Trovati 4 bambini afgani in un camion, alle Dogane di Concorezzo

Quattro ragazzini provenienti dall’Afghanistan sono stati trovati nascosti all'interno del rimorchio di un camion proveniente dalla Croazia, nell'area Dogane di Concorezzo in provincia di Monza, nella notte tra sabato e domenica scorsa: tutti con un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, hanno raccontato ai militari di essere saliti sul mezzo spontaneamente in Croazia per arrivare in Italia. Secondo una decisione della Procura dei Minori di Milano, i quattro sono stati accompagnati in una struttura di accoglienza per minorenni, mentre sono state avviate le indagini per risalire all'origine del loro viaggio.