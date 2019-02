Trovati i ragazzi che hanno sparato a Manuel Bortuzzo, paralizzandolo

Rintracciati i responsabili dell’incidente ai danni di Manuel Bortuzzo, il nuotatore 20enne rimasto paralizzato in seguito ad una sparatoria avvenuta nel quadrante sud di Roma: si tratta due ragazzi di 24 e 25 anni, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, che dopo essersi costituiti e aver preso parte ad un lungo interrogatorio, hanno confessato di aver sparato per errore. "Gli infami che hanno sparato a Manuel Bortuzzo devono marcire in galera: spero vengano individuati con certezza al più presto", ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Intanto la polizia scientifica è al lavoro per isolare le impronte, al fine di individuare il responsabile.