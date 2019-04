Trovato un cadavere carbonizzato e fatto a pezzi, a Milano

Secondo le prime ipotesi di indagine, sono di un uomo i resti carbonizzati di un cadavere fatto a pezzi e ritrovato dai Vigili del Fuoco nella periferia nord di Milano, in seguito allo spegnimento di un incendio doloso in via Cascina. La vittima non è ancora stata identificata, a causa anche della dislocazione delle sue parti, ritrovate poi non lontano dal corpo. Trovate anche una tanica e una bombola di gas, fortunatamente inesplose.