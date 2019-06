Truffa aggravata, sospesi alcuni funzionari di Banca Apulia-Veneto Banca

Sospesi quattro funzionari del gruppo Banca Apulia-Veneto Banca in seguito ad un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza nel quale si ipotizza il reato di truffa aggravata e continuata ai danni di 103 clienti. Le vittime, residenti in provincia di Potenza, sono state indotte ad acquistare azioni Veneto Banca al costo di 40 euro ciascuna per poi vedere il loro valore scendere a 0,10 centesimi di euro ciascuna, perdendo migliaia di euro.