Truffe su internet, denunciati due ragazzi emiliani

Due giovani emiliani di 22 e 26 anni, con precedenti per truffa, sono stati individuati e denunciati dai carabinieri alla Procura di Macerata per aver raggirato ai danni di un residente di Treia. L’uomo aveva infatti messo in vendita online dei cerchioni di un’auto ricevendo da uno dei due ragazzi un’offerta per il prodotto in vendita. La vittima poi, a causa della scarsa esperienza in campo informatico, è stata convinta a recarsi alle poste per effettuare una procedura di bonifico verso i conti dei due truffatori, pensando di star eseguendo invece un movimento d’accredito per la riscossione del pagamento dell’annuncio. Una volta resosi conto del raggiro, l’uomo ha allertato i militari le cui indagini hanno portato al rintracciamento della coppia di ragazzi, grazie anche ai dati telefonici e postali.