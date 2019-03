Tunisino picchia la fidanzata italiana, a Bologna

Una 18enne italiana è stata vittima di una violenta aggressione da parte del fidanzato, un 27enne tunisino. E’ successo nel centro di Bologna, in via Marsala, dove la ragazza è stata dapprima insultata, e poi presa a calci e pugni in faccia, causandole una frattura all’orbita di un occhio. L’uomo, con dei precedenti per droga, è stato denunciato dalla Polizia per lesioni personali, mentre la giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 per poi essere portata in ospedale.