Turista australiano muore annegato nel Comasco

Un australiano di 60 anni è stato trovato senza vita in una gola in cui si pratica il canyoning, nel Comasco. A riferirlo è il Sasl, Soccorso alpino e speleologico lombardo, secondo il quale l’uomo era con un'amica per una sessione quando la vittima si è allontanata per effettuare la discesa. La donna ha poi visto lo zaino trasportato dall'acqua e ha dato l'allarme al 118 che ha inviato l'elicottero. Dopo un sorvolo, l’elisoccorso ha portato sul posto i soccorritori che hanno trovato il corpo dell'uomo sott'acqua.