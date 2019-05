Turista precipita in acqua e annega, a Jesolo

Un turista tedesco di 47 anni ha perso la vita a Jesolo dopo essere caduto da un pontile lungo l'arenile, sul quale era salito per scattare una fotografia. Dopo essere precipitato in acqua probabilmente a causa di un colpo di vento, la vittima è annegata scomparendo tra i flutti mentre le due donne insieme a lui cercavano di afferrarlo per tirarlo fuori. Non riuscendo a salvarlo, hanno quindi chiamato i soccorsi che hanno recuperato il corpo, ormai senza vita.