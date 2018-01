La Rai riporta la Champions League in chiaro nelle case degli italiani dalla prossima stagione

La Champions League torna sulla Rai. Il servizio pubblico riporta nelle case di tutti gli italiani la massima competizione continentale, che nel 2018 vedrà tra l'altro il ritorno di quattro squadre italiane. L'accordo siglato con Sky Italia concede infatti alla Rai i diritti in esclusiva in chiaro degli incontri della prossima edizione della Champions per la trasmissione in prima serata della miglior partita con una squadra italiana del turno del mercoledì.

Nel pacchetto sono incluse 2 semifinali, la finale e la sfida per la Supercoppa europea in agosto. Si tratta del ritorno della massima competizione europea per squadre di club in Rai dopo 6 anni: l’ultima partita trasmessa fu la finale 2012 tra Chelsea e Bayern Monaco.

EUROPEI 2020 - Viale Mazzini ha inoltre raggiunto un accordo con l’Uefa per l’esclusiva assoluta (free e pay) di tutti gli incontri della Nazionale italiana di calcio per i prossimi due cicli di qualificazioni per gli Europei 2020 e i Mondiali 2022, della Nations League (il nuovo torneo europeo per squadre nazionali) e di tutte le amichevoli internazionali.

QATAR - Fino ai Mondiali del Qatar (per i cui diritti Rai intende partecipare all'asta della Fifa) la Nazionale italiana sarà dunque ancora visibile a tutti. Per i Campionati europei del 2020, Rai si è inoltre già assicurata l'esclusiva in chiaro delle migliori 27 partite oltre agli highlights di tutte le altre partite non selezionate.

"Dove c'è l'Italia, la Rai c'è", ha commentato il direttore generale Rai Mario Orfeo a proposito dell'esclusiva ottenuta sulle partite della Nazionale italiana di calcio nella Nations League e per le European Qualifiers dei prossimi 4 anni.

ORFEO - "L'acquisizione dei diritti di trasmissione in chiaro delle migliori partite della prossima edizione della Champions League, nella quale saranno impegnate quattro squadre italiane - ha continuato il dg - rappresenta inoltre una straordinaria novità per il palinsesto sportivo della prossima stagione".

"Queste nuove acquisizioni sono per Rai un motivo di orgoglio e si aggiungono ad un ampio portafoglio di diritti con cui il servizio pubblico è costantemente impegnato a promuovere e valorizzare lo sport per tutti, nessuno escluso".