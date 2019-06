Ubriaco alla guida, fermato conducente scuolabus

Gli agenti Polizia Stradale di Brescia hanno bloccato il conducente di un autobus con all’interno una scolaresca, perché risultato positivo all'alcoltest, lo scorso 4 giugno. La classe delle superiori pronti per una gita, ma i controlli di sicurezza dei trasporti scolatici hanno rivelato che l'uomo non era nelle condizioni di guidare perché aveva un tasso alcolico superiore al consentito. Denunciato quindi per una serie di violazioni del Codice stradale redatto dagli agenti, mentre un autista idoneo della stessa azienda è stato sostituito per consentire agli studenti di partire come da programma.