Ubriaco alla guida del pullman carico di pellegrini, denunciato di ritorno da Lourdes

Il controllo

Protagonista della vicenda un autista di nazionalità polacca, che le notte tra martedì e mercoledì stava percorrendo la carreggiata Est dell'autostrada A4. A bordo del pullman che gli era stato affidato c'erano una trentina di pellegrini slovacchi in compagnia del loro parroco, di rientro da un viaggio al santuario di Lourdes. A mezzanotte il mezzo è stato agganciato da una pattuglia della polizia stradale di Padova all'altezza di Grisignano e scortato in sicurezza fino all'area di servizio di Limenella, dove è stato fermato e controllato.

L'etilometro

La verifica, inserita nell'ambito dei controlli mirati agli autobus, ha messo nei guai il 49enne alla guida, sottoposto all'alcoltest dai poliziotti per due volte. Confermato il tasso alcolico decisamente alto: 1,95 grammi di alcol per litro di sangue alla prima soffiata, 1,88 g/l alla seconda. Dato particolarmente grave, essendo previsto per i guidatori di mezzi pubblici e per il trasporto di persone un tasso pari a zero.

Le sanzioni

Immediata la denuncia per guida in stato di ebbrezza a cui si è aggiunta anche una multa per errata compilazione del foglio di viaggio. Fortuna ha voluto che a bordo fosse presente anche un secondo autista - una 40enne slovacca - come previsto in caso di viaggio notturni e a lunga tratta: appurate le sue perfette condizioni psicofisiche, l'autobus è stato affidato alla guidatrice di riserva, che ha scortato i pellegrini a destinazione.