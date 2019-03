Ubriaco alla guida travolge una famiglia nel Vicentino, ferendo gravemente un bambino

Un 58enne ubriaco alla guida a Marostica di Vicenza ha travolto con il suo camioncino una famiglia albanese, ferendo gravemente il bimbo di 14 mesi della coppia. Al piccolo è stata amputata una parte di una gamba. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice, che si è riservato di decidere sulla condanna dell’uomo per cui non si escludono gli arresti domiciliari e il carcere.