Ubriaco, prende a sassate una vetrina

Un romeno di 36 anni ubriaco ha colpito più volte la vetrina di un negozio con una pietra rovinandola, venendo poi arrestato dalla Polizia di Stato per danneggiamento aggravato. E’ successo in via Emilia Ponente, nella periferia di Bologna, dove sono stati calcolati circa 1.500 euro di multa. L’uomo con precedenti è stato anche multato per ubriachezza.