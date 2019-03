Uccide un coetaneo a colpi di pistola, in carcere 16enne nel Bolognese

Richiesto il giudizio immediato per il ragazzo di 16 anni che il 17 settembre uccise a colpi di pistola il coetaneo Giuseppe Balboni, a Castello di Serravalle nel Bolognese: l’accusa è di omicidio aggravato per futili motivi. Il corpo della vittima è stato ritrovato dopo 8 giorni dall’omicidio, all’interno di un pozzo, dove è stato trovato in seguito alle ricerche iniziate dopo la sua sparizione. In seguito, il coetaneo responsabile della sua morte ha confessato il delitto, rimanendo in carcere da allora.