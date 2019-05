Uccide la colf e si toglie la vita, a Pavia

Un imprenditore italiano di 48 anni ha ucciso la sua colf cubana di 26 anni, per poi fuggire e togliersi la vita sparandosi nelle campagne alle porte di Pavia. La giovane è stata trovata morta in una villa di Borgarello grazie ad un parente preoccupato dall’irreperibilità della donna. Poco dopo sono scattate anche le ricerche del 48enne, il cui cadavere è stato ritrovato in campagna.