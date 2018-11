Uccide i due figli con un’iniezione letale, ad Aosta

Sedati e poi uccisi con un'iniezione letale di potassio, due bambini morti ad Aymavilles in provincia di Aosta, Nissen di 7 anni e Vivien, di 9 anni. A porre fine alle loro giovani vite sarebbe stata la madre, Marisa Charrere, infermiera dell'Ospedale Parini di Aosta, dopo aver scritto due lettere trovate in casa, in cui avrebbe espresso il peso che sentiva. Le forze dell’ordine sarebbero state avvertite dal marito di lei, che dopo la tragedia avrebbe avuto una crisi di nervi e sarebbe stato ricoverato in psichiatria. In seguito anche l’autrice del gesto sarebbe stata colta da un malore, per poi essere condotta in ospedale. "Non so se lei fosse depressa, non ha mai dato avvisaglie. Non li ho mai sentiti litigare. Era una famiglia modello, affiatatissima. Mai uno screzio. I bambini giocavano spesso qui in cortile, con la bici, e andavano in montagna”, avrebbe raccontato il vicino di casa.