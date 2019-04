Uccide il figliastro di 8 anni a botte, nel Napoletano

Arrestata la 30enne Valentina Casa, madre del bambino di 8 anni ucciso a botte a Cardito in provincia di Napoli dal patrigno Tony Essobti Badre durante lo scorso gennaio. Il massacro che aveva coinvolto anche la sorellina della vittima, aveva assistito anche la madre difesasi dicendo di essere sotto shock durante l’episodio, non riuscendo a fare nulla. E’ stato quindi arrestato ed accusato anche per il tentato omicidio della sorellina della vittima.